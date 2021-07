Il Papa benedice gli anziani: sono una risorsa, non uno scarto (Di domenica 25 luglio 2021) "I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare". Papa Francesco, nella prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli anziani, istituita da lui, nella quarta domenica di luglio, in prossimità della festa dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, ritorna a puntualizzare il pericolo di una "cultura dello scarto" ed esorta a una "nuova alleanza tra giovani e anziani" perché "spesso, nelle nostre società, abbiamo consegnato la vita all'idea che 'ognuno pensa per sé'. Ma questo uccide!". Le parole del Pontefice sono state pronunciate da monsignor ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) "I nonni e glinondegli avanzi di vita, degli scarti da buttare".Francesco, nella prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli, istituita da lui, nella quarta domenica di luglio, in prossimità della festa dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, ritorna a puntualizzare il pericolo di una "cultura dello" ed esorta a una "nuova alleanza tra giovani e" perché "spesso, nelle nostre società, abbiamo consegnato la vita all'idea che 'ognuno pensa per sé'. Ma questo uccide!". Le parole del Ponteficestate pronunciate da monsignor ...

