Green Pass su aerei, treni e navi? Possibile già da metà agosto (Di domenica 25 luglio 2021) Sono i giovani a spingere la campagna di vaccinazione: in attesa di affrontare, non prima della seconda metà di agosto, i nodi legati a trasporti, scuola e lavoro , e con la risalita delle terapie ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Sono i giovani a spingere la campagna di vaccinazione: in attesa di affrontare, non prima della secondadi, i nodi legati a trasporti, scuola e lavoro , e con la risalita delle terapie ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass In piazza contro il Green pass Proteste e manifestazioni in molte citta d'Europa a cominciare da Parigi dove ci sono stati anche scontri a tafferugli con la polizia - Proteste e manifestazioni in molte citta d'Europa a cominciare ...

Sprint dei giovani nella corsa per il vaccino. Proteste dei no green pass Continua il boom nelle prenotazioni in particolare nella fascia sotto i 30 anni , mentre si sono svolte in molte città italiane manifestazioni contro il lasciapassare obbligatorio: momenti di forte ...

Green pass per treni, aerei e navi: obbligatorio entro agosto Corriere della Sera Ultima settimana per l'hub della Fiera di Genova, poi il trasferimento: accelera la campagna vaccinale GENOVA - Ultima settimana e poi l'hub vaccinale della Fiera di Genova traslocherà per lasciare spazio al Salone Nautico. L’ultimo giorno di operatività sarà il 31 luglio, poi un giorno per sistemare i ...

Il trailer di Dune, il Green Pass e i possibili film che vedremo a Venezia Si è concluso il Festival di Cannes e noi vi abbiamo proposto i nostri commenti, senza risparmiare ovviamente critiche all’organizzazione che ha lasciato perplessi i nostri inviati. Ma nel frattempo g ...

