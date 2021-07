Giustizia: Costa (Azione), 'sì modifiche in alveo riforma' (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Nel dibattito interno alla maggioranza sulla Giustizia, auspichiamo un'intesa che porti alla rapida approvAzione della legge. Ma l'intesa deve necessariamente rispettare l'impianto approvato in Cdm”. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Azione. “C'è però una proposta, emersa nelle ultime ore sulle pagine dei giornali, davvero inaccettabile, perché incoerente con lo spirito della riforma Cartabia. Mi riferisco all'idea che prevede il mantenimento di sacche di ‘fine processo mai', individuando reati a cui non assegnare tempi massimi per celebrare i processi. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Nel dibattito interno alla maggioranza sulla, auspichiamo un'intesa che porti alla rapida approvdella legge. Ma l'intesa deve necessariamente rispettare l'impianto approvato in Cdm”. Lo dichiara in una nota Enrico, deputato di. “C'è però una proposta, emersa nelle ultime ore sulle pagine dei giornali, davvero inaccettabile, perché incoerente con lo spirito dellaCartabia. Mi riferisco all'idea che prevede il mantenimento di sacche di ‘fine processo mai', individuando reati a cui non assegnare tempi massimi per celebrare i processi. Il ...

