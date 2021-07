Formula E - Londra, Gara 2: Di Grassi squalificato, la vittoria è di Lynn (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il podio ottenuto ieri, dove a stento ha nascosto la delusione per aver mancato la vittoria, oggi Alex Lynn ha potuto festeggiare il successo nell'ePrix di Londra, mandando letteralmente in delirio gli uomini del team Mahindra. Al secondo posto Nyck De Bries con la Mercedes, mentre in terza posizione troviamo Mitch Evans con la Jaguar. Gara caotica. Non sono certo mancati i colpi di scena sul circuito dell'Exhibition Center di Londra: tra sportellate e safety car, i 45 minuti di Gara sono letteralmente volati. Il primo sussulto lo ha dato René Rast che, con una manovra un po' goffa, ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il podio ottenuto ieri, dove a stento ha nascosto la delusione per aver mancato la, oggi Alexha potuto festeggiare il successo nell'ePrix di, mandando letteralmente in delirio gli uomini del team Mahindra. Al secondo posto Nyck De Bries con la Mercedes, mentre in terza posizione troviamo Mitch Evans con la Jaguar.caotica. Non sono certo mancati i colpi di scena sul circuito dell'Exhibition Center di: tra sportellate e safety car, i 45 minuti disono letteralmente volati. Il primo sussulto lo ha dato René Rast che, con una manovra un po' goffa, ...

