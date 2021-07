Coronavirus, salgono a sette i pazienti ricoverati a Novara e Borgomanero (Di domenica 25 luglio 2021) Crescono i ricoveri all'ospedale Maggiore di Novara. L'ospedale ha comunicato che sono 5 i ricoverati covid, +2 rispetto a ieri , dei quali uno in terapia intensiva 4 nel reparto di malattie infettive. Leggi su novaratoday (Di domenica 25 luglio 2021) Crescono i ricoveri all'ospedale Maggiore di. L'ospedale ha comunicato che sono 5 icovid, +2 rispetto a ieri , dei quali uno in terapia intensiva 4 nel reparto di malattie infettive.

Advertising

NovaraToday : Coronavirus, salgono a sette i pazienti ricoverati a Novara e Borgomanero - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Domenica 25 luglio 1 nuovo caso a #CastelBolognese. In Provincia 20, in Regione 565. A C… - crotoneok : ? Coronavirus in Italia: 4.743 casi, salgono ricoveri e terapie intensive - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #25luglio 97 casi su 3.567 tamponi molecolari (2,72% positivi), 37 guariti e nessun decesso. Negli… - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #25luglio 97 casi su 3.567 tamponi molecolari (2,72% positivi), 37 guariti e nessun decesso. Negli… -