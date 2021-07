Tokyo 2020, due medaglie per l’Italia: Oro e argento. Quante emozioni. Video e Highlights (Di sabato 24 luglio 2021) Due medaglie per l’Italia alle olimpiadi di Tokio 2020. Luigi Samele nella sciabola vince la medaglia d’argento , medaglia d’oro per Vito dell’Aquila nel taekwondo. argento PER LUIGI SAMELE Luigi Samele si mette al collo la prima medaglia italiana a Tokyo 2020. Lo sciabolatore foggiano non riesce nell’impresa di battere in finale il campione di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aaron Szilagyi, cedendo 15-7 in un match a senso unico, ma centra il primo argento in carriera alle Olimpiadi, 9 anni dopo il bronzo a squadre con Aldo Montano. Dopo una rimonta ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 luglio 2021) Dueperalle olimpiadi di Tokio. Luigi Samele nella sciabola vince la medaglia d’, medaglia d’oro per Vito dell’Aquila nel taekwondo.PER LUIGI SAMELE Luigi Samele si mette al collo la prima medaglia italiana a. Lo sciabolatore foggiano non riesce nell’impresa di battere in finale il campione di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aaron Szilagyi, cedendo 15-7 in un match a senso unico, ma centra il primoin carriera alle Olimpiadi, 9 anni dopo il bronzo a squadre con Aldo Montano. Dopo una rimonta ...

