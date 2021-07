Solo argento per Samele nella sciabola | Szilagyi vince 15-7

(Di sabato 24 luglio 2021) Non riesce l’impresa a Luigi, chefinale dellamaschile ottiene soltanto la medaglia d’, perdendo contro l’ungherese Aron. Favorito l’avversario dello schermidore pugliese, che aveva già vinto l’oro nel 2012 e nel 2016.parte subito bene andando 3 lunghezze avanti, per poi dilagare sul 7-1.accorcia le distanze infilando un buon parziale e si tiene a ridosso sul 5-8, ma l’ungherese allunga con decisione e chiude l’incontro sul 7-12. L'articolo ilNapolista.

La medaglia d'argento individuale ai Giochi di Tokyo è il punto più alto della storia sportiva di Luigi Samele.
Olimpiadi, prima medaglia per Italia: Luigi Samele è medaglia d'argento nella prova di sciabola maschile di Tokyo 2020.