Non vaccinarsi=morire. Sicuro? (Di sabato 24 luglio 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Come altri articoli su questo sito hanno peraltro già notato, il premier Draghi nella sua conferenza stampa per giustificare l’imposizione del green pass ha assimilato il “non vaccinarsi a morire”. L’anno scorso però non c’era la vaccinazione. Quanti erano i morti Covid al 22 luglio? 9 morti Quest’anno si è vaccinato già la maggioranza degli italiani e quasi tutti gli anziani. Quanti sono i morti Covid al 22 luglio? 15 morti. L’anno scorso, nei giorni precedenti i decessi Covid erano stati: 15, 13, 3,14,11, 20, 13 morti il 15 luglio 2020. Quest’anno, nei giorni precedenti sono stati: 21, 10, 3,13, 8, 23 e 20 morti il 15 luglio. Il totale quest’anno, negli ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 24 luglio 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Come altri articoli su questo sito hanno peraltro già notato, il premier Draghi nella sua conferenza stampa per giustificare l’imposizione del green pass ha assimilato il “non vaccinarsi a morire”. L’anno scorso però non c’era la vaccinazione. Quanti erano i morti Covid al 22 luglio? 9 morti Quest’anno si è vaccinato già la maggioranza degli italiani e quasi tutti gli anziani. Quanti sono i morti Covid al 22 luglio? 15 morti. L’anno scorso, nei giorni precedenti i decessi Covid erano stati: 15, 13, 3,14,11, 20, 13 morti il 15 luglio 2020. Quest’anno, nei giorni precedenti sono stati: 21, 10, 3,13, 8, 23 e 20 morti il 15 luglio. Il totale quest’anno, negli ...

Advertising

borghi_claudio : Ma come fa una persona seria come Draghi a dire una cosa senza senso come: 'l'appello a non vaccinarsi è appello a… - RobertoBurioni : “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri.” (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto'. Dedicato a… - sassuolino : RT @janavel7: C'è voluto Draghi per dire in faccia a Salvini quello che nessun esponente di sinistra, di centro, di centrosinistra o di qu… - NeodiMatrix : RT @heather_parisi: Le affermazioni che 'i vaccinati non sono contagiosi' e che 'l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire o a far m… -