(Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –e i cicli ditrecenteschi disono stati inseritidel patrimonio mondiale dell'. “Oggi è una giornata storica per l'Italia:del Patrimonio. La candidatura transnazionale ‘The Great Spas of Europè in cui è inseritaè l'esempio di sistema termale italiano unico da valorizzare”, dice su Twitter il sottosegretario alla Cultura Lucia ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Montecatini Terme e i cicli di affreschi trecenteschi di Padova sono stati inseriti nella lista… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Montecatini Terme e gli affreschi di Padova entrano nella lista Unesco -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Montecatini Terme e gli affreschi di Padova entrano nella lista Unesco - - CorriereCitta : Montecatini Terme e gli affreschi di Padova entrano nella lista Unesco - corgi_lover : RT @SkyTG24: Patrimonio Unesco, entrano nella lista Montecatini Terme e la pittura del '300 a Padova -

Ultime Notizie dalla rete : Montecatini Terme

Importante riconoscimento anche per la città diRiconoscimento anche per: 'Oggi è una giornata storica per l'Italia:è iscritto nella lista del ...è iscritto nella lista del patrimonio Unesco - L'annuncio lo ha fatto il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni durante un collegamento da Roma alla sessione del 44° Comitato ...MILANO - Montecatini Terme, storica città in provincia di Pistoia, entra nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco nel gruppo transnazionale de Le Grandi ...Una delle protagoniste di Amici 20 potrebbe aver detto addio al suo storico fidanzato. A portare in questa direzione alcuni indizi social.