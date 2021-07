Moda d’Autore | vince a Lignano Barbara Miele di Cordenons

Leggi su udine20

(Di sabato 24 luglio 2021)di(Pn), classe 1994, si è aggiudicata la dodicesima edizione del concorso per stilisti “” aSabbiadoro (Ud). La stilista ha conquistato il favore della giuria composta da esperti del settore con la sua collezione “Forme trasformabili” progettata per l’autunno/inverno 2020/2021. La collezione, si compone di tre outfit da giorno, realizzati utilizzando come cartamodello di partenza tre diverse figure geometriche bidimensionali: pentagono, quadrato e parallelogramma. I capi a prima vista appaiono tutti realizzati prevalentemente in ...