Milan, Gazidis: "Sto bene, non vedo l'ora di tornare a San Siro"

"Sto benissimo, sto anche lavorando. Sto facendo alcune visite ed esami per iniziare la terapia ma starò bene. Non vedo l'ora di tornare al Milan, è importante che la squadra stia crescendo, dobbiamo partire forte". Così l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis, intervenuto a Milan Tv, rassicura sulle sue condizioni dopo aver scoperto di avere un cancro alla gola. "Sono rimasto senza parole, è incredibile – ha continuato – . Vorrei dire grazie dal cuore a tutti i tifosi, alla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima, a tutti i club Milanisti che ...

