Juve, Chiellini resta in bilico: “Ne parliamo più avanti” (Di sabato 24 luglio 2021) Nedved, vicepresidente della Juve, su Chiellini: “Quando tornerà dalle vacanze ne parleremo con calma” Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a ‘Sky Sport’ a margine del test vinto dai bianconeri sul Cesena per 3-1. Sul futuro di Giorgio Chiellini con la relativa questione-rinnovo non c’è fretta: “Ora è in vacanza, ci siamo sentiti. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021) Nedved, vicepresidente della, su: “Quando tornerà dalle vacanze ne parleremo con calma” Pavel Nedved, vicepresidente dellantus, ha parlato a ‘Sky Sport’ a margine del test vinto dai bianconeri sul Cesena per 3-1. Sul futuro di Giorgiocon la relativa questione-rinnovo non c’è fretta: “Ora è in vacanza, ci siamo sentiti. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : [GdS] Chiellini, è tempo di decisioni: il cuore dice ancora Juve e Qatar 2022. Presto il faccia a faccia con Andrea… - carlolaudisa : Alla #Juve tutto pronto per il rinnovo di #Chiellini. Il capitano chiede un aumento (5 milioni). Decide Andrea… - forumJuventus : ? [GdS] Locatelli-Juve, partito il countdown ?? Il giocatore vede il suo futuro solo in bianconero anche grazie al r… - zazoomblog : Juve Nedved: CR7 torna lunedì e resta. Chiellini? Ne parliamo più avanti - #Nedved: #torna #lunedì #resta. - yucd53250131 : RT @_ThousandN: Con Chiellini, dopo Buffon, giubilato, e Donnarumma bloccato, aumentano gli interrogativi su cosa aveva in mentre Paratici… -