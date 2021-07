Cingolani a Tgcom24 | G20 Ambiente non è stato un accordo a metà

Advertising

'Non è un accordo a metà' quello che è stato raggiunto al G20 Ambiente che si è svolto a Napoli. Lo ha affermato ail ministro della Transizione ecologica Roberto, precisando che 'solo due punti su 60 sono rimasti fuori dall'intesa' e che 'gli altri 58 sono stati concordati all'unanimità'. '...'Quattro mesi fa era impensabile' - 'Quello che è successo oggi quattro mesi fa era impensabile', ha sottolineato. La curva di apprendimento 'è cambiata molto anche in seguito alle ..."Non è un accordo a metà" quello raggiunto al G20 Ambiente di Napoli. Lo ha affermato a Tgcom24 il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, precisando che "solo due punti su 60 sono rim ..."Alcuni Paesi non possono accelerare sulla riduzione delle emissioni ma rispettano comunque gli accordi di Parigi" ...