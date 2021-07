Adriatici via da casa 'per sicurezza', a Voghera corteo contro di lui (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Massimo Adriatici non è a casa sua mentre alcune delle oltre 500 persone che marciano per la città ritmano in modo incessante lo slogan “Assassino, assassino” pensando al colpo di pistola con cui ha ucciso Youns El Bousseataoui davanti al bar ‘Ligure' di Voghera. L'assessore alla sicurezza è stato trasferito su richiesta dei suoi legali in una località segreta “a causa di fondati timori per la sua incolumità”. Il motivo, spiega l'avvocato Gabriele Pipicelli, è in un video diffuso sui social in cui un esponente della destra estrema locale mostra dove si trova l'abitazione del politico leghista. ... Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Massimonon è asua mentre alcune delle oltre 500 persone che marciano per la città ritmano in modo incessante lo slogan “Assassino, assassino” pensando al colpo di pistola con cui ha ucciso Youns El Bousseataoui davanti al bar ‘Ligure' di. L'assessore allaè stato trasferito su richiesta dei suoi legali in una località segreta “a causa di fondati timori per la sua incolumità”. Il motivo, spiega l'avvocato Gabriele Pipicelli, è in un video diffuso sui social in cui un esponente della destra estrema locale mostra dove si trova l'abitazione del politico leghista. ...

