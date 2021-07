Zack Snyder dirigerà anche il sequel di Army of the Dead (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo un paio di anni burrascosi con Warner Bros. per l’affaire Justice League, Zack Snyder ha finalmente trovato la sua dimensione grazie alla collaborazione con Netflix. Che prosegue a vele spiegate: la Stone Quarry Productions, la casa di produzione che possiede insieme alla moglie Deborah e al partner Wesley Coller, ha firmato infatti un accordo first-look di due anni con la piattaforma di streaming, che avrà diritto di prelazione su tutti i progetti ideati e messi in cantiere da questo team di produzione. La collaborazione con Los Gatos, d’altronde, è già stata inaugurata quest’anno con l’uscita di Army of the Dead, ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo un paio di anni burrascosi con Warner Bros. per l’affaire Justice League,ha finalmente trovato la sua dimensione grazie alla collaborazione con Netflix. Che prosegue a vele spiegate: la Stone Quarry Productions, la casa di produzione che possiede insieme alla moglie Deborah e al partner Wesley Coller, ha firmato infatti un accordo first-look di due anni con la piattaforma di streaming, che avrà diritto di prelazione su tutti i progetti ideati e messi in cantiere da questo team di produzione. La collaborazione con Los Gatos, d’altronde, è già stata inaugurata quest’anno con l’uscita diof the, ...

