Vaccini, spunta la mail segreta della Cnn: “La carota non funziona più…” (Di venerdì 23 luglio 2021) Cosa accade quando la Cnn, la più importante emittente Usa via cavo, decide che la tattica della carota “non sta più funzionando” e bisogna iniziare a “usare il bastone”? Succede che i suoi boss immaginano nuovi scenari per punire i non vaccinati e rendere le loro vite miserabili. Il contenuto delle e-mail scambiate tra i dirigenti della cable tv, inviate per errore anche ad altri, tra cui il giornalista di Turning Point Charlie Kirk, ha svelato la linea editoriale adottata dai suoi vertici. Nel testo della prima mail si legge: “La maggioranza degli americani non vaccinati ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 luglio 2021) Cosa accade quando la Cnn, la più importante emittente Usa via cavo, decide che la tattica“non sta piùndo” e bisogna iniziare a “usare il bastone”? Succede che i suoi boss immaginano nuovi scenari per punire i non vaccinati e rendere le loro vite miserabili. Il contenuto delle e-scambiate tra i dirigenticable tv, inviate per errore anche ad altri, tra cui il giornalista di Turning Point Charlie Kirk, ha svelato la linea editoriale adottata dai suoi vertici. Nel testoprimasi legge: “La maggioranza degli americani non vaccinati ...

