Uomini e donne, spunta la possibile tronista trans: Monica Cirinnà scrive a Maria De Filippi (Di venerdì 23 luglio 2021) Anche durante la pausa estiva dalla tv Uomini e donne è al centro dell'attenzione mediatica, in questi giorni soprattutto per gli aggiornamenti che si susseguono in rete sull'ingaggio al trono classico della prima tronista trans. La preannunciata novità è stata in origine riportata da un noto sito beninformato, per poi essere avvalorata dalla reazione social di un'utente, che sembra presentarsi come futura erede al nuovo trono Lgbtq seguito all'approvazione della Legge sulle unioni civili in Italia. Intanto, la notizia sul nuovo possibile trono trans al dating-show ha suscitato una ...

