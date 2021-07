Tra fuochi d’artificio e balli, l’eco delle proteste dei giapponesi (Di venerdì 23 luglio 2021) Con un anno di ritardo a causa della pandemia, ieri si è alzato il sipario sui giochi olimpici di Tokyo 2020. La cerimonia inaugurale è stata aperta dal presidente del Cio, Thomas Bach, e dall’imperatore giapponese Naruhito. In tribuna, al fianco dell’inquilino della Casa imperiale non c’era l’imperatrice consorte Masako, la cui assenza assume un significato politico e sociale. Nelle scorse settimane, l’agenzia per la Casa imperiale nipponica aveva fatto filtrare che anche l’imperatore, come parte dei giapponesi, avesse il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 luglio 2021) Con un anno di ritardo a causa della pandemia, ieri si è alzato il sipario sui giochi olimpici di Tokyo 2020. La cerimonia inaugurale è stata aperta dal presidente del Cio, Thomas Bach, e dall’imperatore giapponese Naruhito. In tribuna, al fianco dell’inquilino della Casa imperiale non c’era l’imperatrice consorte Masako, la cui assenza assume un significato politico e sociale. Nelle scorse settimane, l’agenzia per la Casa imperiale nipponica aveva fatto filtrare che anche l’imperatore, come parte dei, avesse il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

