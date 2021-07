Salvini si è vaccinato | ' Ma l' ho fatto per libera scelta'

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il segretario del Carroccio: 'Nessuno mi convincerà mai che bimbi di 12 anni devono essere obbligati per andare a scuola'. Sulla stessa linea Giorgia Meloni. 'Non sono no ...

TgLa7 : Il leader della Lega Matteo #Salvini si è #vaccinato stamane a Milano - HuffPostItalia : Matteo Salvini il figliol prodigo. Si è vaccinato stamattina a Milano - petergomezblog : Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid. Dopo il richiamo di Draghi anche il leader della Lega ha fatto la pr… - bbicci73 : RT @pasquino2000: Se ho ben capito, salvini si è vaccinato oggi, giusto? È bastato che Draghi dicesse che pe anna’ a magna’ ce vòle er #gr… - G23Mld : Matteo Salvini si è vaccinato a Milano: il 'mistero' del Qr Code: «Ma non è risposta a Draghi» -

20.56:io,ma ognuno è libero "Stamani mi sono, ma non è una risposta all'appello di Draghi": a dirlo è il segretario della Lega,, a Macerata per sostenere i referendum ...Matteosi è. Meloni: "Lo farò anch'io" Le due circolari in arrivo Nelle prossime ore arriveranno due circolari del ministero della Salute: una indicherà i soggetti che saranno ...ANCONA, 23 LUG - "Stamani mi sono vaccinato, ma non è una risposta all'appello di Draghi": a dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, oggi a Macerata per sostenere il referendum sulla giustiz ...Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Bene Salvini a vaccinarsi. Malissimo a fare la campagna di questi giorni” sui vaccini. Lo ha detto Matteo Renzi a In onda, su La7.