Posti di sostegno in deroga 2021 22 | in Emilia Romagna sono oltre 5 mila

Ultime Notizie dalla rete : Posti sostegno

'La situazione dei docenti diè preoccupante, ci sono 1.063disponibili ma in graduatoria sono appena 52 i candidati. E non basteranno neppure i 150 che hanno preso l'abilitazione a ...... oltre 200di lavoro tra founder di startup e dipendenti. Numeri che fanno di Cesenalab un ... Ila Cesenalab da parte della Fondazione Crc e di Crédit Agricole Italia è stato rinnovato ...Saranno 3.647 i docenti ruolo assegnati alla Liguria per il prossimo anno scolastico. “La situazione dei docenti di sostegno è preoccupante, ci sono 1.063 posti disponibili ma in graduatoria sono appe ...Claudio Croci (Flc Liguria): "Situazione preoccupante, ci sono 1.063 posti disponibili ma in graduatoria sono appena 52 i candidati. E non basteranno neppure i 150 che hanno preso l’abilitazione a lug ...