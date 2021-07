Mattarella: Renzi, 'auguri e grazie per il servizio reso al Paese in questi anni' (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "auguri Presidente! Buon compleanno al Presidente Mattarella. Ottant'anni oggi! E grazie per il servizio reso al Paese in questi anni al Quirinale". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Presidente! Buon compleanno al Presidente. Ottant'oggi! Eper ilalinal Quirinale". Lo scrive su Twitter Matteo

Advertising

29luglio1971 : RT @Umb_for_you: LISTA PER IL PATIBOLO: napolitano, mattarella, monti, draghi, conte, letta, salvini, burioni, di Maio, boldrini, renzi, f… - Cassuto2Clara : Il,Talmud fu'tradotto in Italiano su ordine di Renzi pagato dagli Italiani 8milioni di euro, prima copia presentata… - JoeWolve : @CoroAlessio @Insp_Chateau @tomasomontanari No, no... non andò così amico mio. Per prima cosa Mattarella incaricò F… - Ros68899676 : RT @GoemonIshiXIII: @3gennaio2013 Ovviamente! Il Piano renzi/Mattarella/draghi per far fuori @GiuseppeConteIT doveva avere come presupposto… - GoemonIshiXIII : @3gennaio2013 Ovviamente! Il Piano renzi/Mattarella/draghi per far fuori @GiuseppeConteIT doveva avere come presupp… -