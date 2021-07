Masters of the Universe Revelation, la recensione: oltre il potere della nostalgia (Di venerdì 23 luglio 2021) La recensione di Masters of the Universe Revelation: su Netflix arriva una nuova serie animata a metà strada tra il sequel spirituale e il reboot, capace di aggiornare un vecchio mito a furia di allegorie e coraggio. La nostalgia è un incantesimo difficile da spezzare. Armi enormi e muscoli possenti sono inutili contro di lei. La vecchia signora nostalgia sembra usare una magia benevola, ma in realtà il suo è un sortilegio. Un maleficio che ci rinchiude nel passato, ce lo fa mitizzare, ci rievoca una spensieratezza che non esiste più. Senza dimenticare l'inganno più beffardo: illuderci di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021) Ladiof the: su Netflix arriva una nuova serie animata a metà strada tra il sequel spirituale e il reboot, capace di aggiornare un vecchio mito a furia di allegorie e coraggio. Laè un incantesimo difficile da spezzare. Armi enormi e muscoli possenti sono inutili contro di lei. La vecchia signorasembra usare una magia benevola, ma in realtà il suo è un sortilegio. Un maleficio che ci rinchiude nel passato, ce lo fa mitizzare, ci rievoca una spensieratezza che non esiste più. Senza dimenticare l'inganno più beffardo: illuderci di ...

