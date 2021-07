(Di venerdì 23 luglio 2021)Wan ha rivelato cheai classici diretti da, Mario Bava,e Brian De Palma.segnerà il ritorno alla regia diWan a tre anni di distanza da Aquaman e a cinque da The Conjuring - Il caso Enfield. Recentemente, il regista si è occupato della produzione di The Conjuring - Per ordine del diavolo e ha ultimato la lavorazione del suo nuovo progetto,ai classici di, Mario Bava e...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Malignant, James Wan svela: 'Il mio film è ispirato a Dario Argento e David Cronenberg'… - Screenweek : Ecco il trailer di #Malignant, il nuovo film horror di #JamesWan in arrivo nelle nostre sale il 2 settembre… - nikomagno : RT @WarnerBrosIta: Dal regista James Wan arriva una nuova visione del terrore. Malignant dal 2 settembre al cinema. #Malignant https://t.c… - DarksiderCinema : Tutto (ma proprio tutto) quello che c'è da sapere su #Malignant, il nuovo film horror di #JamesWan che arriverà nei… - Horror_Magazine : Malignant: online il trailer del nuovo horror di James Wan -

, il film diWan vietato ai minori, ecco perché L'amore per lo sport Il 2021 di Warner Bros. è anche segnato dall'amore per lo sport: in sala troveremo finalmente Space Jam 2 - New ...Intanto, la sceneggiatura di '' è stata scritta da Akela Cooper , che ha lavorato a partire da un soggetto di Ingrid Bisu eWan. Quest'ultimo si è occupato di curare la regia e anche ...James Wan ha rivelato che Malignant è ispirato ai classici diretti da Dario Argento, Mario Bava, David Cronenberg e Brian De Palma. Malignant segnerà il ritorno alla regia di James Wan a tre anni di d ...Il trailer ufficiale di Malignant ci rivela tutti i nuovi orrori dal creatore di The Conjuring, James Wan. Ecco quando esce in Italia!