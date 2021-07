Magna Graecia Film Festival 2021 ospiti | programma | quando inizia la diciottesima edizione

Advertising

GruppoIeC : Regionali 2021: Magna Graecia invita a condividere una nuova visione di territorio - - RaffaeleSainato : Iniziativa ricca di spunti, analisi e prospettive...'Magna Graecia-Summer School', evento organizzato dal Coordinam… - salvia_nicola : RT @censurastocazz1: Muore nella notte, aveva da pochi giorni sostenuto l'ultimo esame. Addio ad una studentessa di medicina della Magna Gr… - iWebRadio : Magna Graecia Film Festival: dal 31 luglio all’8 agosto torna la 18° edizione - Nanenmonio1 : #mortiimprovvise CatanzaroInforma: Muore nella notte, aveva da pochi giorni sostenuto l’ultimo esame. Addio ad una… -

Tanti rifiuti, fogliame e sporcizia nei pressi de Centro vaccinaledi Catanzaro. Non è passato inosservato agli occhi di alcuni passanti che hanno segnalato il fatto, auspicando maggiori controlli nella zona.Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio, intervenendo alla 'Summer School', una tre giorni di incontri e tavoli ...Il Comitato ribadisce la propria equidistanza da ogni singolo schieramento, ma propone a tutti di affiancare al simbolo del partito di appartenenza la dicitura Magna Graecia come atto di adesione al p ...Il Comitato propone a tutti gli schieramenti partitici di affiancare al simbolo del partito di appartenenza la dicitura Magna Graecia come atto di vera adesione ...