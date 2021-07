LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: comincia il ranking round maschile. Mauro Nespoli in gara (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL ranking round FEMMINILE 6.04 A metà qualificazione (quindi dopo il ranking round femminile), l’Italia è virtualmente settima in classifica tra le Nazioni iscritte alla prova a coppie miste. 5.59 Obiettivo top10 per Mauro Nespoli, che poi si giocherà le sue carte nelle sfide a eliminazione DIRETTA in ottica podio potendo contare anche su una grande esperienza in questo contesto (è la sua quarta Olimpiade in carriera). 5.58 Ormai ci siamo, a breve i 64 atleti in gara ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELFEMMINILE 6.04 A metà qualificazione (quindi dopo ilfemminile), l’Italia è virtualmente settima in classifica tra le Nazioni iscritte alla prova a coppie miste. 5.59 Obiettivo top10 per, che poi si giocherà le sue carte nelle sfide a eliminazionein ottica podio potendo contare anche su una grande esperienza in questo contesto (è la sua quarta Olimpiade in carriera). 5.58 Ormai ci siamo, a breve i 64 atleti in...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - sportface2016 : Inizia il ranking round maschile di #TiroconArco: segui il LIVE, c'è Mauro #Nespoli #Tokyo2020 #Olimpiadi - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre lontane dalla vetta rischio ottavo posto per la squadra fe… - infoitsport : Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi tiro con l'arco e canottaggio - infoitsport : LIVE Tiro con l'arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre lontane dalla vetta, rischio ottavo posto per la squadra… -