Fedez: Mille è il brano più trasmesso (Di venerdì 23 luglio 2021) Ancora grandi traguardi raggiunti dal tormentone cantato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Ad annunciarlo proprio oggi è stato il rapper, che ha svelato come Mille sia per la seconda settimana il brano più passato dalle emittenti radio italiane. Non passa una settimana senza la quale Mille non ottenga un importante riconoscimento: è così dalla sua uscita e le cose non accennano a rallentare. Mille è il tormentone Articolo completo: dal blog SoloDonna

