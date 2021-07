Esclusiva | Crotone | incontro con l’Inter per Mulattieri Si chiude in prestito secco

(Di venerdì 23 luglio 2021) Una punta centrale dalle indubbie qualità: stiamo parlando di Samuele, classe 2000 di proprietà dele reduce da un’esperienza con il Volendam. Il suo futuro sarà a, operazione ormai delineata in. Oggi ci sarà untra i club per gli accordi definitivi, ma si tratta di un’operazione ormai completata.riparte da. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

