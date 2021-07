Eric Clapton contro i pass vaccinali: “Non suonerò nei locali che lo richiedono” (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug — Eric Clapton, da sempre scettico contro vaccini e misure restrittive, ha dichiarato che non si esibirà in nessun luogo che richieda ai partecipanti di mostrare il certificato di immunità, o Green pass che dir si voglia. Lo riporta il Guardian. Lo ha comunicato in seguito all’annuncio del governo britannico di volere introdurre l’obbligo di esibire il passaporto vaccinale per accedere a locali notturni e concerti entro la fine di settembre. Il musicista ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che non suonerà su «nessun palco in cui sia presente un pubblico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug —, da sempre scetticovaccini e misure restrittive, ha dichiarato che non si esibirà in nessun luogo che richieda ai partecipanti di mostrare il certificato di immunità, o Greenche dir si voglia. Lo riporta il Guardian. Lo ha comunicato in seguito all’annuncio del governo britannico di volere introdurre l’obbligo di esibire ilaporto vaccinale per accedere anotturni e concerti entro la fine di settembre. Il musicista ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che non suonerà su «nessun palco in cui sia presente un pubblico ...

HuffPostItalia : Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - Agenzia_Ansa : Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annuncia… - repubblica : Eric Clapton: 'Concerto solo per vaccinati? Se è così non suono' - musicanotizie : Eric Clapton: “Non suonerò dove è richiesta la vaccinazione anti Covid” - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: 'A meno che non sia prevista la partecipazione di tutte le persone, mi riservo il diritto di annullare lo spettacolo' https… -