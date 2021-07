Da green pass a 'colori' Regioni, tutte le misure approvate dal governo (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del green pass e nuovi criteri per la 'colorazione' delle Regioni.- green pass Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (green pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo dele nuovi criteri per la 'colorazione' delle.-Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - emjmor : RT @AsimplyNico: Immaginate se vi chiedevano il test di intelligenza anziché il Green Pass, dai pure fortunati siete, poteva andarvi peggio… - Luca96470454 : RT @lorenzdonofrio: IL GREEN PASS SPIEGATO IN 4 SECONDI Lui è Pierluigi Lopalco, epidemiologo, star TV, assessore alla sanità della Region… -