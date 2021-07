Covid | 5 143 positivi | 17 vittime

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - infoitinterno : Covid Italia, bollettino di oggi 23 luglio: 5.143 casi e 17 morti morti. Tasso di positività al 2,2% - LaGazzettaWeb : Covid in Italia, 5.143 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore - Carmela_oltre : RT @TgrRai: #Covid, oggi 5.143 nuovi casi e 17 morti (ieri 5.057 e 15 vittime). 237.635 tamponi effettuati (ieri 219.778), tasso di positiv… - infoitinterno : Covid Italia, 5.143 contagi e 17 morti: bollettino 23 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 143

Agenzia ANSA

Scende leggermente il numero dei pazienti in rianimazione, ma gli ingressi in 24 ore sono 10. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala 5.nuovi casi, rilevati su 237.635 tamponi giornalieri (positivo il 2,16%). Prosegue la crescita del numero di persone in isolamento domiciliare... rispetto ai giorni scorsi, l'incremento dei casiin Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, a leggere i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute sono 5., un incremento ...Nessuna Regione, al momento, vede rischi imminenti di entrare in zona gialla. E questo in funzione dei nuovi parametri varati dal Governo. «Nelle prossime settimane le nostre Regioni ...ROMA (ITALPRESS) – Più contenuto, rispetto ai giorni scorsi, l’incremento dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, a leggere i dati contenuti nel bollettino del ministero della ...