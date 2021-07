Brasile, inflazione annua all’8,6% a metà luglio. Ai massimi in cinque anni (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – L’indice dei prezzi al consumo di metà mese del Brasile è stato dello 0,72% a luglio, 0,11 punti percentuali al di sotto del tasso di giugno (0,83%) e superiore alle attese degli analisti (0,64%). Questo è stato il più grande cambiamento per un mese di luglio dal 2004, quando l’indice era dello 0,93%. Lo ha comunicato l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) L’indice su base annua è salito all’8,6% dall’8,1% di un mese prima. Ciò rappresenta il livello più alto dal settembre del 2016 ed è superiore alla previsione dell’8,5% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – L’indice dei prezzi al consumo dimese delè stato dello 0,72% a, 0,11 punti percentuali al di sotto del tasso di giugno (0,83%) e superiore alle attese degli analisti (0,64%). Questo è stato il più grande cambiamento per un mese didal 2004, quando l’indice era dello 0,93%. Lo ha comunicato l’Institutoiro de Geografia e Estatística (IBGE) L’indice su baseè salito,6% d,1% di un mese prima. Ciò rappresenta il livello più alto dal settembre del 2016 ed è superiore alla previsione dell’8,5% ...

