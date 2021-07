Via libera agli stadi aperti: capienza limitata e green pass, ecco tutte le nuove norme (Di giovedì 22 luglio 2021) La cabina di regia sul Covid ha approvato il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal prossimo 5 agosto. Con il nuovo Dpcm bisognerà rispettare nuove linee guida e sarà obbligatorio il green pass per entrare nei ristoranti, per andare al cinema e teatro e anche per accedere negli stadi e nei palazzetti sportivi. Da lunedì 5 agosto, infatti, per entrare negli stadi servirà la certificazione vaccinale. Aumenta la capienza in zona bianca e si passa al 50% di spettator per gli impianti all'aperto e 25% per quelli al chiuso. In zona gialla, invece, potranno esserci solamente ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) La cabina di regia sul Covid ha approvato il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal prossimo 5 agosto. Con il nuovo Dpcm bisognerà rispettarelinee guida e sarà obbligatorio ilper entrare nei ristoranti, per andare al cinema e teatro e anche per accedere neglie nei palazzetti sportivi. Da lunedì 5 agosto, infatti, per entrare negliservirà la certificazione vaccinale. Aumenta lain zona bianca e sia al 50% di spettator per gli impianti all'aperto e 25% per quelli al chiuso. In zona gialla, invece, potranno esserci solamente ...

