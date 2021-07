Unilever | le vendite battono le attese nella prima metà dell’anno

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) –, colosso anglo-olandese che controlla circa 400 marchi nel campo dell’alimentazione, bevande, prodotti per l’igiene e per la casa, ha registratosottostanti in aumento del 5,4% nei primi sei mesi, battendo il 4,3% previsto dagli analisti. L’utile per azione sottostante è stato di 1,33 euro per il primo semestre, battendo la stima di 1,24 euro, mentre il margine operativo sottostante è sceso di 1 punto percentuale, meno del calo di 1,2 punti percentuali che gli analisti si aspettavano. Complessivamente, il fatturato del primo semestre è stato di 25,8 miliardi di euro, appena sopra i 25,7 miliardi di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unilever vendite

Teleborsa

, colosso anglo - olandese che controlla circa 400 marchi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per l'igiene e per la casa, ha registratosottostanti in aumento del 5,4% nei ...... ha annunciato la fine dellenei Territori occupati. L'azienda entra così in uno dei ... La società britannico - olandeseha acquisito Ben & Jerry's nel 2000, a condizione di concedere ...(Teleborsa) - Unilever, colosso anglo-olandese che controlla circa 400 marchi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per l'igiene e per la casa, ha registrato vendite sottostanti in aumento..Il primo ministro Naftali Bennett: «Il governo reagirà con aggressività a qualunque boicottaggio che colpisca i civili» ...