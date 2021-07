Taranto | pensionato uccide la moglie 71enne e tenta il suicidio

Advertising

AnsaPuglia : Pensionato uccide moglie 71enne e tenta suicidio a Taranto. L'uomo è ricoverato in ospedale piantonato dai carabini… - corrmezzogiorno : #Bari Taranto, uomo di 75 anni uccide la moglie e poi tenta il suicidio -

L'omicida è stato trasportato presso l' ospedale Santissima Annunziata died è vigile e cosciente. Si indaga per ricostruire la vicenda. L'uomo,ex Ilva, avrebbe inferto diversi ...Alla media Carducci a prendere il posto delSalvatore Roccella sarà Teresa Mondelli che ... in carica al comprensivo De Amicis - Manzoni di Massafra, in provincia di. Recuperano ...Un uomo di 75 anni, Cosimo Marseglia, ha accoltellato e ucciso nella sua abitazione la moglie 71enne, Maria Greco, e con la stessa arma ha tentato il suicidio. E' accaduto a Taranto, in località Salin ...L’uomo ha ammazzato la consorte di 71 anni a colpi di coltello e con la stessa arma ha poi provato a togliersi la vita. Il delitto è avvenuto nel popoloso quartiere Salinella ...