Stadio Roma | dopo 7 anni addio a Tor di Valle

(Di giovedì 22 luglio 2021) AGI -della, è tutto da rifare. L'Assemblea Capitolina ha approvato con 17 voti (ad appello nominale) su 19 presenti le delibere per la revoca del pubblico interesse al progetto dell'impianto a Tor di. Il M5s, ormai con una maggioranza ridotta a 20 consiglieri (compresa la sindaca Virginia Raggi) su 49 eletti, ha trovato la sponda del Pd e di Sinistra per- firmatari di alcuni emendamenti - per riuscire ad arrivare all'approvazione dell'atto. Assenti gli altri 29 eletti, due consiglieri - uno di Fdi e una del Psi - hanno scelto invece di non partecipare al voto. Non manca, infatti, il rischio di ...

Advertising

CarloCalenda : Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso.… - virginiaraggi : Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo c… - Agenzia_Ansa : La sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dello Stadio della… - RaffaRa06692253 : RT @CarloCalenda: Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso. Un gra… - LCentocelle : @CorSport Parli dello stadio della Roma e trovi commenti di disadattati burini. 'Ve famo sgobbià er gore'. -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Roma

"Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progettodella. Si apre nuovo capitolo per rilancio città". Così la sindaca diVirginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dellodellaa Tor di ...... match valido per la terza amichevole estiva, si giocherà a Trieste alloNereo Rocco a partire dalle ore 19.30 di Mercoledì 21 Luglio 2021. L'amichevole- Triestina verrà trasmessa in ...I focolai che spuntano in continuazione, il numero dei contagi che si è quintuplicato (uno su sette del totale dei positivi nazionali è a Roma) non ha frenato i tifosi della Roma ...Il coraggio, la forza della risalita, il sacrificio. Se la carriera di un artista è una maratona, quella di James Blunt è una corsa sulla lunga distanza. Basata su una resistenza ...