Spunta il video sulla sparatoria a Voghera | ecco cosa è successo

LegaSalvini : VOGHERA, SPUNTA UN VIDEO DELLA LITE: LA VITTIMA COLPISCE L'ASSESSORE ADRIATICI CON UN PUGNO - IL VIDEO - OPEN - RadioItalia : Secondo voi, cosa sta preparando @AmorosoOF !? - lgranati : RT @Libero_official: #Voghera agli atti anche il video delle telecamere di sorveglianza che riprendono l'assessore steso con un pugno dal 3… - FieroITALIANO1 : #Voghera, l'assessore #Adriatici steso con un pugno in faccia: spunta il video dell'aggressione - Erminio58810238 : RT @Libero_official: #Voghera agli atti anche il video delle telecamere di sorveglianza che riprendono l'assessore steso con un pugno dal 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta video

La sparatoria di Voghera è stata ripresa in uninedito. Agli atti dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne di origini marocchine Youns El Boussettaoui c'è infatti un, ripreso da una telecamera di sorveglianza, in cui l'immigrato avvicina l'assessore leghista Massimo Adriatici e, dopo una breve discussione, lo colpisce con un pugno. Le immagini mostra l'...Dalnon è chiaro, invece, il momento in cui Adriatici, ora ai domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa, impugna l'arma. Stando alle testimonianze il 39enne era ubriaco ed era solito ...I parenti della vittima disperati: "Gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone, vogliamo giustizia" ...Spunta anche un video registrato da una telecamera di sorveglianza in cui si vede la vittima colpire il leghista ma non si vede il momento dello sparo ...