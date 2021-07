Roche, ricavi in crescita grazie a domanda di test per Covid-19 (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Roche, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha registrato un fatturato in aumento dell’8% a 31 miliardi di franchi svizzeri (oltre 28 miliardi di euro) nei primi sei mesi del 2021. L’utile netto è aumentato del 2% a 8,2 miliardi di CHF, circa 7,6 miliardi di euro. “Abbiamo ottenuto buoni risultati nel primo semestre, principalmente grazie alla domanda dei nostri nuovi farmaci e ai test Covid-19 – ha commentato Severin Schwan, CEO di Roche – La divisione Pharma ha ripreso a crescere nel secondo trimestre. Il business della diagnostica di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) –, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha registrato un fatturato in aumento dell’8% a 31 miliardi di franchi svizzeri (oltre 28 miliardi di euro) nei primi sei mesi del 2021. L’utile netto è aumentato del 2% a 8,2 miliardi di CHF, circa 7,6 miliardi di euro. “Abbiamo ottenuto buoni risultati nel primo semestre, principalmentealladei nostri nuovi farmaci e ai-19 – ha commentato Severin Schwan, CEO di– La divisione Pharma ha ripreso a crescere nel secondo trimestre. Il business della diagnostica di ...

Advertising

DividendProfit : Roche, ricavi in crescita grazie a domanda di test per Covid-19 - DividendProfit : Roche, ricavi in crescita grazie a domanda di test per Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Roche ricavi Roche, ricavi in crescita grazie a domanda di test per Covid - 19 Nonostante l'impatto negativo dei farmaci biosimilari, Roche prevede che le vendite crescano nell'intervallo "low - to mid - single digit". L'utile per azione è destinato a "crescere sostanzialmente ...

Borsa svizzera: SMI chiude in lieve calo ( - 0,07%) ...14% a 466.80 franchi pur avendo reso noto oggi un calo dei ricavi di un quinto a 10,5 miliardi di ... Roche segna un - 0,02% a 313.15 franchi. Nel listino allargato in evidenza Sulzer (+8,26% a 116.60 ...

Roche, ricavi in crescita grazie a domanda di test per Covid-19 Teleborsa Roche, ricavi in crescita grazie a domanda di test per Covid-19 (Teleborsa) - Roche, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha registrato un fatturato in aumento dell'8% a 31 miliardi di franchi svizzeri (oltre 28 miliardi di ...

Roche vola grazie ai test Covid BASILEA - I test per rintracciare il Covid-19 mettono le ali a Roche: il colosso farmaceutico basilese nel primo semestre del 2021 ha registrato una crescita del 5%, o dell'8% a tassi di cambio costan ...

Nonostante l'impatto negativo dei farmaci biosimilari,prevede che le vendite crescano nell'intervallo "low - to mid - single digit". L'utile per azione è destinato a "crescere sostanzialmente ......14% a 466.80 franchi pur avendo reso noto oggi un calo deidi un quinto a 10,5 miliardi di ...segna un - 0,02% a 313.15 franchi. Nel listino allargato in evidenza Sulzer (+8,26% a 116.60 ...(Teleborsa) - Roche, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha registrato un fatturato in aumento dell'8% a 31 miliardi di franchi svizzeri (oltre 28 miliardi di ...BASILEA - I test per rintracciare il Covid-19 mettono le ali a Roche: il colosso farmaceutico basilese nel primo semestre del 2021 ha registrato una crescita del 5%, o dell'8% a tassi di cambio costan ...