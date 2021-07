Raffaella Carrà: “Lei mi chiamava figlioccio e io ne ero orgoglioso” (Di giovedì 22 luglio 2021) In tutta la sua carriera Alessandro Greco, noto conduttore televisivo, ha avuto un’unica maestra, Raffaella Carrà: è con orgoglio e tanta emozione che l’artista napoletano parla del suo primo provino durato tre mesi, prima davanti a Sergio Japino e poi davanti alla grandissima Carrà che diventerà in seguito la sua ‘madre artistica‘. Nessuno meglio di Alessandro Greco, che la Raffa Nazionale definiva ‘suo figlioccio artistico’, poteva regalare, attraverso una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘, un ritratto vero e autentico di Raffaella, non solo come la grande artista che è stata, ma come una donna ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 luglio 2021) In tutta la sua carriera Alessandro Greco, noto conduttore televisivo, ha avuto un’unica maestra,: è con orgoglio e tanta emozione che l’artista napoletano parla del suo primo provino durato tre mesi, prima davanti a Sergio Japino e poi davanti alla grandissimache diventerà in seguito la sua ‘madre artistica‘. Nessuno meglio di Alessandro Greco, che la Raffa Nazionale definiva ‘suoartistico’, poteva regalare, attraverso una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘, un ritratto vero e autentico di, non solo come la grande artista che è stata, ma come una donna ...

