Incidente a Capri: minubus precipita per cinque-sei metri (Di giovedì 22 luglio 2021) È un Incidente a Capri a turbare la tranquillità di un giovedì mattina estiva, in una fase dell'anno in cui la bellissima isola è popola da tanti turisti. Un mini-bus è uscito di strada, finendo fuori dalla carreggiata con un volo di cinque-sei metri. Il fatto si è verificato attorno alle 11.30. Incidente a Capri, cosa è accaduto Il volo di cinque-sei metri ha riguardato un mezzo all'interno del quale viaggiavano diverse persone. I primissimi soccorsi avrebbero constatato la presenza di diversi feriti. Si attende adesso di capire che tipo di novità si ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 luglio 2021) È una turbare la tranquillità di un giovedì mattina estiva, in una fase dell'anno in cui la bellissima isola è popola da tanti turisti. Un mini-bus è uscito di strada, finendo fuori dalla carreggiata con un volo di-sei. Il fatto si è verificato attorno alle 11.30., cosa è accaduto Il volo di-seiha riguardato un mezzo all'interno del quale viaggiavano diverse persone. I primissimi soccorsi avrebbero constatato la presenza di diversi feriti. Si attende adesso di capire che tipo di novità si ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - rtl1025 : ?? Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a #Capri. Secondo quanto al momento accer… - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - Open_gol : Le immagini dal luogo dell'incidente a Capri in cui è morto l'autista e diverse persone sono rimaste ferite graveme… - infoitinterno : Capri, precipita minibus: la diretta dal luogo dell’incidente -