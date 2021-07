Ferrari punta sulla formazione in collaborazione con la Bbs (Di giovedì 22 luglio 2021) MARANELLO (ITALPRESS) – Ferrari ha rinnovato per tre anni l’accordo con BBS, la Business School dell’Università di Bologna, per rafforzare le attività di formazione delle proprie persone. Oltre all’EMBA (Executive Master of Business Administration) dedicato ai profili executive, giunto alla sua terza edizione, quest’anno è stato inaugurato il Global MBA per accrescere le competenze dei manager più giovani nei campi della trasformazione digitale, della globalizzazione e della sostenibilità.Entrambi i master sono stati creati sulla base delle esigenze formative specifiche di Ferrari, grazie alla stretta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) MARANELLO (ITALPRESS) –ha rinnovato per tre anni l’accordo con BBS, la Business School dell’Università di Bologna, per rafforzare le attività didelle proprie persone. Oltre all’EMBA (Executive Master of Business Administration) dedicato ai profili executive, giunto alla sua terza edizione, quest’anno è stato inaugurato il Global MBA per accrescere le competenze dei manager più giovani nei campi della trasdigitale, della globalizzazione e della sostenibilità.Entrambi i master sono stati creatibase delle esigenze formative specifiche di, grazie alla stretta ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari punta Ferrari punta sulla formazione in collaborazione con la Bbs I master di Ferrari e BBS intrecciano formazione e tecnologie di ultima generazione, offrendo la possibilita' a docenti e studenti di interagire da remoto come in aula, grazie all'utilizzo di visori ...

