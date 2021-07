Eric Clapton: “Non suonerò nei locali che richiedono il pass vaccinale” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il musicista inglese Eric Clapton ha annunciato che non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesto il certificato di vaccinazione anti-Covid. La dichiarazione del chitarrista arriva all’indomani delle direttive del primo ministro britannico Boris Johnson secondo cui sarà richiesto un corrispettivo del “green pass” nel Regno Unito per club che ospiteranno grandi eventi. “In seguito all’annuncio del primo ministro di lunedì 19 luglio, il mio onore mi obbliga a fare un annuncio a mia volta”, ha detto Clapton. “Voglio dire a tutti che non suonerò mai su alcun palco alla presenza di una platea ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Il musicista ingleseha annunciato che non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesto il certificato di vaccinazione anti-Covid. La dichiarazione del chitarrista arriva all’indomani delle direttive del primo ministro britannico Boris Johnson secondo cui sarà richiesto un corrispettivo del “green” nel Regno Unito per club che ospiteranno grandi eventi. “In seguito all’annuncio del primo ministro di lunedì 19 luglio, il mio onore mi obbliga a fare un annuncio a mia volta”, ha detto. “Voglio dire a tutti che nonmai su alcun palco alla presenza di una platea ...

