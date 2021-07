Dove vedere Napoli-Pro Vercelli, streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di giovedì 22 luglio 2021) Sabato 24 luglio, alle ore 17.30, nel ritiro di Dimaro, seconda amichevole stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti che affronterà la Pro Vercelli, formazione che milita nel campionato di Serie C. Prima di scoprire Dove vedere Napoli-Pro Vercelli in diretta tv e streaming, ecco una presentazione di questo match amichevole. Anche questo match si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coppa Italia impegnativa per le grandi Euro 2020, Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Sabato 24 luglio, alle ore 17.30, nel ritiro di Dimaro, seconda amichevole stagionale per ildi Luciano Spalletti che affronterà la Pro, formazione che milita nel campionato di Serie C. Prima di scoprire-Prointv e, ecco una presentazione di questo match amichevole. Anche questo match si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coppa Italia impegnativa per le grandi Euro 2020,...

