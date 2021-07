Covid, dal Green pass ai nuovi criteri per i colori delle Regioni: le proposte in Cdm (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo decreto è atteso oggi in Consiglio dei ministri, ma alcuni nodi restano ancora da sciogliere e non c’è accordo sia nella maggioranza sia tra governo e presidenti. L'ipotesi di Palazzo Chigi è una soglia del 10% per le rianimazioni e del 15% per i reparti ordinari, oltre le quali si andrebbe in zona gialla. Il Green pass con una dose potrebbe diventare necessario per sedersi in bar e ristoranti al chiuso, mentre le due dosi servirebbero per discoteche, treni, aerei e navi a lunga percorrenza Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo decreto è atteso oggi in Consiglio dei ministri, ma alcuni nodi restano ancora da sciogliere e non c’è accordo sia nella maggioranza sia tra governo e presidenti. L'ipotesi di Palazzo Chigi è una soglia del 10% per le rianimazioni e del 15% per i reparti ordinari, oltre le quali si andrebbe in zona gialla. Ilcon una dose potrebbe diventare necessario per sedersi in bar e ristoranti al chiuso, mentre le due dosi servirebbero per discoteche, treni, aerei e navi a lunga percorrenza

