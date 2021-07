(Di giovedì 22 luglio 2021)di gol per ladoria nelstagionale nel ritiro di Ponte di Legno. È finita 11 - 1 l'amichevole contro il, squadra di Eccellenza, in cui Roberto D'Aversa ha puntato ...

Advertising

glooit : Calcio:Samp; gol a pioggia nel secondo test,11-1 con Castiglione leggi su Gloo - JohnDaviesTS : @SicilianRedBla1 L’esultanza di Ganz vista a “Quelli che il calcio…” per il gol del 3-2 contro la Samp nel maggio 9… - utzpaolo : @DocThomas @StefanoPutinati @FrancescoDeBen8 @Edoenonsolo Io manco alla play. Non sono mai riuscito ad appassionarm… - kamarmanyani : @respiridiparole Quella Samp rimarrà sempre nella Storia del nostro calcio - eNo11 : Supersimpatico ????????? Cioè va bene tutto, ma cazzo! Vogliamo fare zelig o giocare a calcio? Samu è un bravissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Samp

Pioggia di gol per la Sampdoria nel secondo test stagionale nel ritiro di Ponte di Legno. È finita 11 - 1 l'amichevole contro il Castiglione, squadra di Eccellenza, in cui Roberto D'Aversa ha puntato ...Prove di nuovaStesso modulo, 4 - 2 - 3 - 1 , ma alcuni interpreti diversi nelle scelte iniziali di D'Aversa. Il nuovo allenatore blucerchiato ha dato spazio a Murillo e Augello in difesa e ...MILANO - La Sampdoria supera 11-1 il Castiglione nella seconda amichevole di preparazione alla prossima annata: il rotondo tabellino ha evidenziato marcature per tutti gli attaccanti (p.t. 16' Quaglia ...(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Pioggia di gol per la Sampdoria nel secondo test stagionale nel ritiro di Ponte di Legno. È finita 11-1 l'amichevole contro il Castiglione, squadra di Eccellenza, in cui Robe ...