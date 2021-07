Beppe Convertini compie 50 anni | il party è vip | le

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il conduttore ha festeggiato a Roma con amici e colleghi. Sul palco Mario Biondi, Jo Squillo in consolle, in pista Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi e tanti ...

La Gazzetta dello Spettacolo

I primi 50 non si scordano mai, e per questo meritano una festa indimenticabile. Con questo spirito Beppe Convertini ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno a Roma con amici e colleghi. Sul palco Mario Biondi, Jo Squillo in consolle, in pista Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi e tanti altri. Altri nomi? Si parla della possibile partecipazione di Antonella Ferrari, Valeria Fabrizi, di quella di Federico Fashion Style, ma anche di Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta.