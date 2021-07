Tweppy | il progetto per il Team Working

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Mai come in questo periodo, per le aziende è diventato evidente come la capacità di lavorare ine di coordinarsi in modo efficiente siano fondamentali per operare in condizione di massima produttività. Con l’esigenza sempre più sentita dello smarte delle forme ibride di presenza in ufficio, migliaia di realtà italiane, colte alla sprovvista, hanno compreso l’importanza di avere i giusti strumenti a disposizione. Tra i tanti strumenti collaborativi, è saltata al nostro occhio una soluzione tutta italiana:– Metodo e Strumento. Scopriamoè un software dedicato ...