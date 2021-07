Tokyo 2020 | Basket | programma | orari | calendario e tv di tutte le partite

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il torneo olimpico dimaschile, dopo ben 17 anni anni, riaccoglie una vecchia conoscenza: l’Ital. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti sono sopravvissuti al Preolimpico di Belgrado e alla finale contro i padroni di casa della Serbia. Per l’Italia si sono dunque aperte le porte della Terra del Sol Levante e dei gironi dell’Olimpiade: molto interessante il girone degli azzurri con Australia, Nigeria e Germania. Per il resto la competizione sarà agguerrita, con gli Stati Uniti guidati da coach Popovich vogliosi di riscattare la pessima figura al Mondiale. Mondiale vinto nel 2019 dalla Spagna, presente invece anche la Slovenia campione d’Europa nel ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - ReTweet_Star : RT @ilmarziano1: Tokyo 2020, primi allenamenti per la squadra di tiro a volo della Repubblica Ceca. 25 feriti. - dreamywind_ : RT @XumaFans: London 2012: Wembley Arena Rio 2016: Riocentro Pavilion 4 Tokyo 2020: Musashino Forest Sports Plaza -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Commenta per primo Obiettivo nove ori per l'Italia a2021 . I bookmaker fissano il primo traguardo della squadra azzurra ai giochi olimpici, 'prenotando' un successo in più rispetto alle ultime tre edizioni, chiuse tutte con otto trionfi. Superare ...I membri del Cio hanno votato nel corso della 138ª sessione in programma a, a due giorni dal ... "Il progetto Brisbane 2032 è totalmente conforme all'Agendae alle nuove raccomandazioni dell'...Paola Egonu è inutile negarlo è la punta di diamante dell’Italvolley femminile. La squadra di Davide Mazzanti punta molto sull’opposto dell’Imoco Conegliano, unico di ruolo convocato dal C.T per ...Il calo della spesa pubblicitaria globale indotto dalla pandemia nel corso del 2020 si è rivelato meno grave del previsto ... Europei di Calcio e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo continuano a ...