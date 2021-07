Scout LaRue Willis compie 30 anni | gli auguri di mamma Demi Moore

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo aver fatto parlare di sé nei giorni scorsi, pubblicando su Instagram una sexy foto in costume con le sue tre figlie, Rumer, Scout LaRue e Tallulah Willis, Demi Moore si dedica oggi agli auguri di compleanno per la sua secondogenita, Scout LaRue Willis, nata il 20 luglio del 1991 nell’Idaho, dalla relazione dell’attrice e modella con l’ex Bruce Willis (oggi i due sono in ottimi rapporti di amicizia, perfetto esempio di happy family allargata).