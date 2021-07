Renzi più vicino a Salvini che a Letta? Lui dice di no, ma attacca il Pd (Di mercoledì 21 luglio 2021) Largo di Torre Argentina, al gazebo dei Radicali arriva anche Matteo Renzi. L'ex premier ha firmato per i 6 referendum sulla giustizia promossi dal Partito Radicale e dalla Lega. "In questo momento i referendum dei Radicali sono l'unica vera forma di pressione sul Parlamento per poter fare una legge ulteriore, rispetto alla riforma Cartabia, che vada nella direzione della giustizia giusta", dice il leader di Italia Viva. "La spallata contro la giustizia l'ha provata Conte con dj Foffo Bonafede ma sono andati a sbattere contro un muro. Io oggi voto pensando a Enzo Tortora, non a Pierluigi Bersani. E questo mi fa stare meglio", aggiunge. Insomma, anche ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Largo di Torre Argentina, al gazebo dei Radicali arriva anche Matteo. L'ex premier ha firmato per i 6 referendum sulla giustizia promossi dal Partito Radicale e dalla Lega. "In questo momento i referendum dei Radicali sono l'unica vera forma di pressione sul Parlamento per poter fare una legge ulteriore, rispetto alla riforma Cartabia, che vada nella direzione della giustizia giusta",il leader di Italia Viva. "La spallata contro la giustizia l'ha provata Conte con dj Foffo Bonafede ma sono andati a sbattere contro un muro. Io oggi voto pensando a Enzo Tortora, non a Pierluigi Bersani. E questo mi fa stare meglio", aggiunge. Insomma, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi più Ddl Zan, perché Letta ha ragione (di F. Luppino) Comprendo, ma non condivido, tra i meno condivisibili Matteo Renzi che rinuncia a un principio, che ... Nobilmente, davanti alle obiezioni della Chiesa, tra l'altro molto più misurate di quelle di ...

Ddl Zan, perché Letta ha ragione Comprendo, ma non condivido, tra i meno condivisibili Matteo Renzi che rinuncia a un principio, che ... Nobilmente, davanti alle obiezioni della Chiesa, tra l'altro molto più misurate di quelle di ...

