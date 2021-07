Migranti: incontro Salvini - Di Maio su flussi irregolari (Di mercoledì 21 luglio 2021) "incontro cordiale" questa mattina alla Farnesina tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. Al centro del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "cordiale" questa mattina alla Farnesina tra il segretario della Lega Matteoe il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di. Al centro del ...

Advertising

worming_global : RT @RiccardoNoury: In ogni capitale europea, Roma inclusa, c'è piena conoscenza degli orrori cui vanno incontro i migranti e i richiedenti… - pepdecr : RT @RiccardoNoury: In ogni capitale europea, Roma inclusa, c'è piena conoscenza degli orrori cui vanno incontro i migranti e i richiedenti… - donapatri : RT @RiccardoNoury: In ogni capitale europea, Roma inclusa, c'è piena conoscenza degli orrori cui vanno incontro i migranti e i richiedenti… - youfreezinghand : RT @RiccardoNoury: In ogni capitale europea, Roma inclusa, c'è piena conoscenza degli orrori cui vanno incontro i migranti e i richiedenti… - anthos_04 : RT @RiccardoNoury: In ogni capitale europea, Roma inclusa, c'è piena conoscenza degli orrori cui vanno incontro i migranti e i richiedenti… -